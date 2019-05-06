Защитник сборной Швеции: У россиян собрался фантастический состав на ЧМ-2019 В Словакии с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.

Защитник сборной Швеции Виктор Сведберг оценил состав сборной России на чемпионат мира-2019.

В сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

«У сборной России собрался фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ. А там мастерство таких людей, как Овечкин, Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов, сыграет большую роль», - цитируют Сведберга «Известия».

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.