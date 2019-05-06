Три игрока покинули расположение сборной России по хоккею Любушкин, Михеев и Кадейкин не примут участие в чемпионате мира-2019.

Федерация хоккея России сообщила об изменениях в составе сборной России в преддверии чемпионата мира.

«Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем», - говорится в сообщении ФХР.

На чемпионат мира в сборную России были вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.