Аркалов подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Илья Аркалов стал игроком «Спартака». Контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. О деталях сделки не разглашается.
Аркалов является воспитанником «Спартака». В своей карьере форвард выступал за новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик».
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