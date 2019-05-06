Аркалов подписал контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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06 мая 2019 15:18ХоккейСметанникова Дарья

Аркалов подписал контракт со «Спартаком»

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Нападающий Илья Аркалов стал игроком «Спартака». Контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. О деталях сделки не разглашается.

Аркалов является воспитанником «Спартака». В своей карьере форвард выступал за новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик».

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