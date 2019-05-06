Нападающий Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хохлачевым. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
В завершившемся сезоне 25-летний форвард принял участие в 60 матчах, набрав 38 (18+18) очков. Для Хохлачева предстоящий сезон станет четвертым в «Спартаке», воспитанником которого он является.
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