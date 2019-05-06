Эмиль Галимов стал игроком «Ак Барса»

В «Ак Барс» переезжает нападающий Эмиль Галимов, а «Нефтехимик» получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний форвард является воспитанником нижнекамского клуба. В своей карьере Галимов выступал за «Реактор», «Нефтехимик», «Локо» и «Локомотив».
В завершившемся сезоне Галимов провел 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 15 (8+7) очков.
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