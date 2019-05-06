Агент: Михеев близок к подписанию контракта с клубом НХЛ (фото)

Российский форвард Илья Михеев, скорее всего, продолжит карьеру в НХЛ. Об этом заявил агент Дэн Мильштейн.
«Михеев близок к принятию решения о подписании контракта с клубом НХЛ», – написал агент в своем Twitter.
24-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 45 (23+22) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.
Ранее он заявил, что в следующем сезоне хотел бы отправиться в НХЛ.
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