Агент Михеева сообщил о переходе в «Торонто» (фото) - Советский спорт
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06 мая 2019 19:35Хоккей

Агент Михеева сообщил о переходе в «Торонто» (фото)

Таким образом, нападающий стал одноклубником Никиты Зайцева.

Российский форвард Илья Михеев, отыгравший минувший сезон в составе «Авангарда», перебрался в НХЛ.

Сегодня, 6 мая, он подписал трудовое соглашение с «Торонто». Об этом официально сообщил его агент – Дэн Мильштейн.

В минувшем сезоне КХЛ Михеев набрал 45 (23+22) очков в 62 матчах. В плей-офф форвард набрал 11 (4+7) очков, отыграв13 матчей.

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