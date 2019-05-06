Илья Михеев: Буду работать, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск Сегодня, 6 мая, игрок подписал соглашение с «Торонто».

Российский форвард Илья Михеев прокомментировал свой уход из «Авангарда», а также поделился ожиданиями от выступления в НХЛ.

«Хотелось бы сказать большое спасибо семье и болельщикам. Тренерскому штабу и руководству клуба. Всем – и персоналу, и водителям, и детской школе. Тренеру Игорю Степановичу Дякиву. Без них у меня не получилось бы ничего. Я благодарен всем, кто вложил в меня душу, все, что они знают и умеют. Просто спасибо! Буду стараться, работать, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск, ведь это для меня родной город, который мне многое дал.

Хотел бы поблагодарить отдельно и Боба Хартли вместе со всеми тренерами. В этом сезоне они меня многому научили, и эти знания я попытаюсь использовать там, за океаном.

Выбор передо мной стоял нелегкий по окончании сезона, но я считаю, что все сделал правильно. Главное для меня сейчас – это развитие. Я буду делать все для того, чтобы прогрессировать. Спасибо!», – цитирует Михеева пресс-служба «Авангарда».