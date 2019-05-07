«Коламбус» Панарина вылетел из Кубка Стэнли. «Бостон» в финале Востока сыграет с «Каролиной» - Советский спорт
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07 мая 2019 06:32ХоккейСметанникова Дарья

«Коламбус» Панарина вылетел из Кубка Стэнли. «Бостон» в финале Востока сыграет с «Каролиной»

Завершился второй раунд плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф.

Игра завершилась победой «Бостона» со счетом 3:0. В составе победителей отличились Давид Крейчи, Маркус Юханссон и Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» отразил все 39 бросков.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 26 эйсов. Форвард Артемий Панарин провел на льду почти 25 минут, защитник Сергей Гавриков – почти 17 минут.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Бостона». В финале Восточной конференции «Брюинз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч серии пройдет 11 мая.

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