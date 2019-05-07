Панарин пока не думает о своем будущем в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сообщил о своем будущем в команде. По окончании сезона россиянин станет неограниченно свободным агентом.
«Мое будущее в «Коламбусе»? Кто знает, я не думаю об этом. На данный момент у меня просто пустота на душе», - цитирует Панарина журналист TSN Фрэнк Серавалли.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету Панарина рекорд «Коламбуса» с 87 (28+59) очками. В десяти играх плей-офф россиянин забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.
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