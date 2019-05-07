Панарин пока не думает о своем будущем в «Коламбусе» - Советский спорт
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07 мая 2019 06:46ХоккейСметанникова Дарья

Панарин пока не думает о своем будущем в «Коламбусе»

«Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии).

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сообщил о своем будущем в команде. По окончании сезона россиянин станет неограниченно свободным агентом.

«Мое будущее в «Коламбусе»? Кто знает, я не думаю об этом. На данный момент у меня просто пустота на душе», - цитирует Панарина журналист TSN Фрэнк Серавалли.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Панарина рекорд «Коламбуса» с 87 (28+59) очками. В десяти играх плей-офф россиянин забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.

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