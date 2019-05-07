Бобровский – о возможном уходе из «Коламбуса»: Это решение всей жизни

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал свое будущее в команде после вылета из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Бостон Брюинз».
«Это очень важное решение, решение всей жизни. Я определенно благодарен за все, что у меня здесь было», - приводит слова россиянина журналистка Эмили Каплан в своем твиттере.
В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.
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