«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 08:20ХоккейСметанникова Дарья

«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал ничейным – 3-3.

«Колорадо Эвеланш» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Тайсон Джост, Джей Ти Комфер (дубль), решающую шайбу в овертайме забросил Габриэль Ландеског. У «Сан-Хосе» дубль оформил Марк-Эдуард Власик и Брент Бернс.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров закончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь Семен Варламов не играл.

Счет в серии стал ничейным – 3-3. Седьмой, решающий матч серии, пройдет в Сан-Хосе 9 мая.

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