Сергей Бобровский: К сожалению, вратарь «Бостона» обыграл меня «Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии).

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский подвел итог шестого матча с «Бостоном» (0:3).

«В таких сериях ты выходишь лицом к лицу против топ-соперников, в том числе и их вратаря. И, к сожалению, он обыграл меня. Не имеет значения — как. Не имеет значения, с какими бросками или моментами мы сталкивались. Я в этом матче — с проигравшей стороны», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.