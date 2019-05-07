Сергей Бобровский: К сожалению, вратарь «Бостона» обыграл меня

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский подвел итог шестого матча с «Бостоном» (0:3).
«В таких сериях ты выходишь лицом к лицу против топ-соперников, в том числе и их вратаря. И, к сожалению, он обыграл меня. Не имеет значения — как. Не имеет значения, с какими бросками или моментами мы сталкивались. Я в этом матче — с проигравшей стороны», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.
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