Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода «Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии).

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин подвел итог шестого матча с «Бостоном» (0:3).

«Сложно проигрывать матч, когда тебя так поддерживают трибуны. Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу «Бостона». У нас был шанс до последнего периода этого матча. И сейчас у меня внутри — пустота», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Панарина рекорд «Коламбуса» с 87 (28+59) очками. В десяти играх плей-офф россиянин забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.