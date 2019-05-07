Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин подвел итог шестого матча с «Бостоном» (0:3).
«Сложно проигрывать матч, когда тебя так поддерживают трибуны. Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу «Бостона». У нас был шанс до последнего периода этого матча. И сейчас у меня внутри — пустота», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету Панарина рекорд «Коламбуса» с 87 (28+59) очками. В десяти играх плей-офф россиянин забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.
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