Джон Торторелла: Бобровский показал средний палец всем, кто сомневался в нем «Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии).

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итог серии, а также оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского.

«Есть ли чувство удовлетворения по итогам сезона? Я не хочу даже слышать об этом. О достижении, о том, что мы вышли во второй раунд. Я даже не хочу об этом слушать.

Сравнить чувства после сегодняшнего поражения и поражения в прошлом году? А я даже не помню прошлогоднее чувство.

Игра Бобровского? Он показал средний палец всем, кто сомневался, что Сергей может быть элитным вратарем в плей-офф», - цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.