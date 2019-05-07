Источник: Хоккеисты ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеисты ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19. В финале армейцы обыграли «Авангард» со счетом 4-0 в серии.
Сообщается, что руководство ЦСКА потратило порядка 1,5 миллиарда рублей на премиальные для игроков. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.
Напомним, что ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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