Источник: Хоккеисты ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина Стали известны призовые армейцев за победу в Кубке Гагарина.

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеисты ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19. В финале армейцы обыграли «Авангард» со счетом 4-0 в серии.

Сообщается, что руководство ЦСКА потратило порядка 1,5 миллиарда рублей на премиальные для игроков. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.

Напомним, что ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.