КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата и состав дивизионов на сезон-2019/20

Дивизион Боброва:
«Динамо», г. Москва
«Динамо», г. Рига
«Йокерит», г. Хельсинки
«Северсталь», г. Череповец
СКА, г. Санкт-Петербург
«Спартак», г. Москва
Дивизион Тарасова:
«Витязь», Подмосковье
«Динамо», г. Минск
«Локомотив», г. Ярославль
«Слован», г. Братислава
ХК «Сочи», г. Сочи
ЦСКА, г. Москва
Дивизион Харламова:
«Автомобилист», г. Екатеринбург
«Ак Барс», г. Казань
«Металлург», г. Магнитогорск
«Нефтехимик», г. Нижнекамск
«Торпедо», г. Нижний Новгород
«Трактор», г. Челябинск
Дивизион Чернышева:
«Авангард», Омская область
«Адмирал», г. Владивосток
«Амур», г. Хабаровск
«Барыс», г. Астана
«Куньлунь Ред Стар», г. Пекин
«Салават Юлаев», г. Уфа
«Сибирь», Новосибирская область.
В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на Первом этапе чемпионата каждая команда проводит по 62 матча: 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.
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