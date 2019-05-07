«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ - Советский спорт
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07 мая 2019 20:16Хоккей

«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ

«Авангард» в «Твиттере» вновь сделал шутливое предложение российскому форварду «Коламбуса» Артемию Панарину.

«Артемий, не жди 1 июля, подписывайся с «Авангардом» уже сегодня! Ни один клуб НХЛ не сможет тебе предложить:

— играть в звене с Зерновым;
— арену в самом центре города (город Балашиха);
— регулярные матчи с командой тестя;
— сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ;
— уникальные условия для Рыжего (подробности в директ)», — уговорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter омской команды.

Напомним, что в январе Панарин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с рекламным щитом, на котором «Авангард» предлагает хоккеисту пожизненный запас топлива, если он станет игроком омской команды.

Добавим, что ранее Панарин отказался подписывать новый контракт с «Коламбусом» и летом станет свободным агентом.

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