«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ «Авангард» в «Твиттере» вновь сделал шутливое предложение российскому форварду «Коламбуса» Артемию Панарину.

«Артемий, не жди 1 июля, подписывайся с «Авангардом» уже сегодня! Ни один клуб НХЛ не сможет тебе предложить:

— играть в звене с Зерновым;

— арену в самом центре города (город Балашиха);

— регулярные матчи с командой тестя;

— сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ;

— уникальные условия для Рыжего (подробности в директ)», — уговорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter омской команды.

— сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ;

— уникальные условия для Рыжего (подробности в директ);

— про топливо — в силе! — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 7 мая 2019 г.

Напомним, что в январе Панарин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с рекламным щитом, на котором «Авангард» предлагает хоккеисту пожизненный запас топлива, если он станет игроком омской команды.

Добавим, что ранее Панарин отказался подписывать новый контракт с «Коламбусом» и летом станет свободным агентом.