Холланд стал генменеджером «Эдмонтона»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, на этом посту бывший генеральный менеджер «Детройта» заменит Питера Чиарелли, который был уволен 23 января.
- Я очень счастлив присоединиться к «Эдмонтон Ойлерз». Я верю, что мы сможем создать в Эдмонтоне нечто особенное. И я с нетерпением жду шанса начать составлять план по превращению «Ойлерз» в стабильно успешную команду, - прокомментировал свое назначение Холланд.
Добавим, что за время работы Холланда на посту генменеджера «Детройт» три раза выиграл Кубок Стэнли (1998, 2002, 2008), в 2009 году вышел в финал, а также четыре раза выигрывал Президентский кубок.
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