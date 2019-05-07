Холланд стал генменеджером «Эдмонтона» - Советский спорт
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07 мая 2019 21:23Хоккей

Холланд стал генменеджером «Эдмонтона»

Кен Холланд во вторник был назначен генеральным менеджером «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, на этом посту бывший генеральный менеджер «Детройта» заменит Питера Чиарелли, который был уволен 23 января.

- Я очень счастлив присоединиться к «Эдмонтон Ойлерз». Я верю, что мы сможем создать в Эдмонтоне нечто особенное. И я с нетерпением жду шанса начать составлять план по превращению «Ойлерз» в стабильно успешную команду, - прокомментировал свое назначение Холланд.

Добавим, что за время работы Холланда на посту генменеджера «Детройт» три раза выиграл Кубок Стэнли (1998, 2002, 2008), в 2009 году вышел в финал, а также четыре раза выигрывал Президентский кубок.

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