Генменеджер «Коламбуса»: Хоккеисты должны гордиться тем, что играют за «Блю Джекетс» Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен считает, что не должен никого уговаривать остаться в команде.

- У нас хорошая команда, замечательный город, отличные владельцы. Это должно убедить любого человека в том, что есть смысл остаться здесь. Наша команда на подъеме, и мы можем добиться большего. Если этого мало, то я не знаю, что еще нужно людям.

Вопрос не в деньгах. Об этом ходит много слухов. Деньги в данном случае не главное. Главное заключается в том, хочет ли хоккеист играть за «Блю Джекетс» и жить в Коламбусе в обозримом будущем. Вот такие игроки нужны нашей команде. Они должны гордиться тем, что играют за «Блю Джекетс» и живут в Коламбусе.

Те, кто хочет играть здесь, будут здесь. И, как говорится, удачи тем, кто хочет уйти, - цитирует Кекалайнена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Коламбус» уступил «Бостону» в полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 2-4.