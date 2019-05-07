Генменеджер «Коламбуса»: Хоккеисты должны гордиться тем, что играют за «Блю Джекетс»

- У нас хорошая команда, замечательный город, отличные владельцы. Это должно убедить любого человека в том, что есть смысл остаться здесь. Наша команда на подъеме, и мы можем добиться большего. Если этого мало, то я не знаю, что еще нужно людям.
Вопрос не в деньгах. Об этом ходит много слухов. Деньги в данном случае не главное. Главное заключается в том, хочет ли хоккеист играть за «Блю Джекетс» и жить в Коламбусе в обозримом будущем. Вот такие игроки нужны нашей команде. Они должны гордиться тем, что играют за «Блю Джекетс» и живут в Коламбусе.
Те, кто хочет играть здесь, будут здесь. И, как говорится, удачи тем, кто хочет уйти, - цитирует Кекалайнена официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Коламбус» уступил «Бостону» в полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 2-4.
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