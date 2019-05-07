Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона»

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

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«Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки». Радостное фото жены Мамаева возмутило интернет Алана Мамаева за день до вынесения приговора ее мужу, экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, выложила в инстаграме фото из Пресненского суда, на котором она улыбается. Это вызвало неоднозначную реакцию.

«Ливерпуль» – «Барселона» – 1:0. Онлайн Текстовая трансляция ответного полуфинала Лиги чемпионов.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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