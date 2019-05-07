Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона» - Советский спорт
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07 мая 2019 22:22Хоккей

Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона»

Кен Хичкок покинет пост тренера «Эдмонтона», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Об этом во вторник объявил на пресс-конференции новый генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

Напомним, что 20 ноября 2018 года Хичкок на посту тренера «Ойлерз» заменил Тодда Маклеллана.

Добавим, что Хичкок занимает третье место в истории НХЛ по числу побед (849-534-127, 88 ничьих). Он провел в лиге 22 сезона в составе «Ойлерз», «Даллас Старз», «Филадельфии Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз», уступая только Джоэлу Кенневиллю (890) и Скотти Боумэну (1244).

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