Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона»

Об этом во вторник объявил на пресс-конференции новый генеральный менеджер клуба Кен Холланд.
Напомним, что 20 ноября 2018 года Хичкок на посту тренера «Ойлерз» заменил Тодда Маклеллана.
Добавим, что Хичкок занимает третье место в истории НХЛ по числу побед (849-534-127, 88 ничьих). Он провел в лиге 22 сезона в составе «Ойлерз», «Даллас Старз», «Филадельфии Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз», уступая только Джоэлу Кенневиллю (890) и Скотти Боумэну (1244).
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