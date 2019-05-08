Стал известен состав сборной России на чемпионат мира - Советский спорт
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08 мая 2019 12:11ХоккейЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира

Турнир пройдет с 10 по 26 мая.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев определился с составом команды на чемпионат мира в Словакии.

Сборная России:

вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Александр Георгиев («Рейнджерс», НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА);

защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Киселевич («Виннипег», НХЛ), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», НХЛ);

нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон, НХЛ), Евгений Малкин («Питтсбург», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба – СКА), Евгений Дадонов («Флорида», НХЛ), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ), Никита Кучеров («Тампа-Бэй, НХЛ), Никита Гусев («Вегас», НХЛ).

Таким образом, в состав вошли 15 игроков НХЛ и 12 игроков КХЛ. Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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