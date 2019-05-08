Радулов не сыграет за сборную России из-за травмы Форвард играл в плей-офф с травмой и не приедет на чемпионат мира.

Форвард «Далласа» Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира в Словакии из-за травмы, сообщает официальный твиттер ФХР.

«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной.

Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе.

Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону», – говорится в заявлении в твиттере ФХР.

Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе.



Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону! #снамироссия pic.twitter.com/9E6ryCvbRa — Хоккей России (@russiahockey) May 8, 2019

Напомним, накануне «Даллас» проиграл «Сент-Луису» (1:2 2OT) в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).