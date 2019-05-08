Радулов не сыграет за сборную России из-за травмы

Форвард «Далласа» Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира в Словакии из-за травмы, сообщает официальный твиттер ФХР.
«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной.
Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе.
Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону», – говорится в заявлении в твиттере ФХР.
Напомним, накануне «Даллас» проиграл «Сент-Луису» (1:2 2OT) в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом! Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. «Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд
Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса» У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.