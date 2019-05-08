Джим Монтгомери: «Сент-Луис» прибавлял, а мы топтались на месте «Сент-Луис» прошел «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф.

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (3-4).

«Я считаю, что наш голкипер сыграл восхитительно, – приводит слова Монтгомери официальный сайт лиги. – Большинство наших игроков играли здорово.

Но в целом я считаю, что «Блюз» были сильнее. Они были сильнее нас в матче №6 (4:1) и сегодня. Они прибавляли, а мы топтались на месте. «Сент-Луис» играл лучше. Они заслужили право идти дальше.

Мы почти добились успеха, и в этом заслуга Бена Бишопа. Мы тоже прибавляли, но результата нет».

Напомним, накануне «Сент-Луис» победил «Даллас» в решающем седьмом матче (2:1 2OT) и вышел в третий раунд.