Джим Монтгомери: «Сент-Луис» прибавлял, а мы топтались на месте

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (3-4).
«Я считаю, что наш голкипер сыграл восхитительно, – приводит слова Монтгомери официальный сайт лиги. – Большинство наших игроков играли здорово.
Но в целом я считаю, что «Блюз» были сильнее. Они были сильнее нас в матче №6 (4:1) и сегодня. Они прибавляли, а мы топтались на месте. «Сент-Луис» играл лучше. Они заслужили право идти дальше.
Мы почти добились успеха, и в этом заслуга Бена Бишопа. Мы тоже прибавляли, но результата нет».
Напомним, накануне «Сент-Луис» победил «Даллас» в решающем седьмом матче (2:1 2OT) и вышел в третий раунд.
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