Сергей Бобровский: Сейчас слишком рано говорить о моем будущем - Советский спорт
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08 мая 2019 15:21Хоккей

Сергей Бобровский: Сейчас слишком рано говорить о моем будущем

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский подвел итоги сезона и высказался о будущем.

«Я благодарен за все, что здесь сделали для меня. Здесь я стал двукратным обладателем «Везина Трофи». Сейчас мы говорим о том, что проиграли во втором раунде очень хорошей команде. Когда я появился здесь, «Коламбус» только начинал свой путь и был рад просто попасть в плей-офф. Болельщики нас всегда поддерживали. Мне кажется, что хоккей в городе становится все популярнее. Приятно наблюдать за этим. Я рад, что был частью этого процесса.

Сейчас слишком рано говорить о моем будущем. Мы только что проиграли. Надо все взвесить, все оценить. Я должен обсудить ситуацию с родными и только после этого смогу принять решение. Оно будет очень важным для меня и может изменить жизнь. Я бы не хотел сейчас, сразу после поражения говорить на эту тему», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

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