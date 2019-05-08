Сергей Бобровский: Сейчас слишком рано говорить о моем будущем

«Я благодарен за все, что здесь сделали для меня. Здесь я стал двукратным обладателем «Везина Трофи». Сейчас мы говорим о том, что проиграли во втором раунде очень хорошей команде. Когда я появился здесь, «Коламбус» только начинал свой путь и был рад просто попасть в плей-офф. Болельщики нас всегда поддерживали. Мне кажется, что хоккей в городе становится все популярнее. Приятно наблюдать за этим. Я рад, что был частью этого процесса.
Сейчас слишком рано говорить о моем будущем. Мы только что проиграли. Надо все взвесить, все оценить. Я должен обсудить ситуацию с родными и только после этого смогу принять решение. Оно будет очень важным для меня и может изменить жизнь. Я бы не хотел сейчас, сразу после поражения говорить на эту тему», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
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