Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира - Советский спорт
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08 мая 2019 20:04ХоккейСметанникова Дарья

Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу из Москвы на чемпионат мира.

Напомним, 10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая.

Российские хоккеисты приземлились в Братиславе, где пройдет чемпионат мира-2019.

На турнире сборная России в группе сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В прошлом году сборная России вылетела на стадии ¼ финала.

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