Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира

Напомним, 10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая.
Российские хоккеисты приземлились в Братиславе, где пройдет чемпионат мира-2019.
На турнире сборная России в группе сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
В прошлом году сборная России вылетела на стадии ¼ финала.
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