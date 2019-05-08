Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира

Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось После вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.

Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие «Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите! А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.

Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале суда Главный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.

В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускать Кто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.