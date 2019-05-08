Источник: Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой» «Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии)

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн рассказал о будущем российского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой». Любопытно, а что в этом случае «Пантерз» будут делать со своими нынешними вратарями — Роберто Луонго и Джеймсом Раймером.

Я не буду удивлен, если «Блю Джекетс» сделают ему контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте. Однако еще предстоит узнать, хочет ли какой-либо клуб лиги заключить максимальный контракт на восемь лет с 31-летним вратарем», - считает журналист.

В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.