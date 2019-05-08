Источник: Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 22:41ХоккейСметанникова Дарья

Источник: Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»

«Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде плей-офф «Бостон Брюинз» (2-4 в серии)

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн рассказал о будущем российского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой». Любопытно, а что в этом случае «Пантерз» будут делать со своими нынешними вратарями — Роберто Луонго и Джеймсом Раймером.

Я не буду удивлен, если «Блю Джекетс» сделают ему контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте. Однако еще предстоит узнать, хочет ли какой-либо клуб лиги заключить максимальный контракт на восемь лет с 31-летним вратарем», - считает журналист.

В нынешнем регулярном чемпионате Бобровский в среднем пропускал за игру 2,58 шайба, отражая 91,3% бросков. В плей-офф голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 92,8% бросков.

28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
08/05 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
08/05 13:23Футбол
Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
08/05 23:00Футбол
Кто станет соперником «Ливерпуля» в финале? «Аякс» – «Тоттенхэм». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
08/05 18:58Футбол
«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
23:08 Бокс Владимир Кличко собирается вслед за братом уйти в политику
23:04 Футбол Источник: Коутиньо может покинуть «Барселону»
22:54 Футбол Лорис Кариус: Очень рад за «Ливерпуль» и его болельщиков
22:48 Футбол Маурицио Сарри: Следующей целью «Челси» будет выход в финал Лиги Европы
22:41 Хоккей Источник: Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»
22:30 Футбол СМИ: Руководство «Барселоны» хочет уволить Вальверде
22:21 Фигурное катание Евгения Медведева: Иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием
22:19 Футбол Жена Кокорина: Что за ад-то такой?
22:00 Футбол Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора
21:56 Футбол Александр Дюков: Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание
21:37 Хоккей Кожевников: Большое количество звезд в составе российской сборной на ЧМ – проблема
21:36 Футбол Адвокат Мамаева: Павел намерен продолжать карьеру, независимо от решения «Краснодара»
21:33 ММА Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова
21:28 Футбол «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
21:22 Футбол Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может
21:13 Футбол Михаил Боярский: Я считаю наказание Кокорина и Мамаева справедливым
21:07 Футбол Федор Щербаченко: Кокорин и Мамаев – козлы отпущения
21:04 Баскетбол УНИКС стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
21:03 Футбол Владимир Обедзинский: К Кокорину и Мамаеву относятся как к матерым убийцам
20:56 Футбол «Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика