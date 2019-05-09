«Сан-Хосе» выиграл серию у «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.
В составе победителей точными бросками отличились Джо Павелски, Томаш Гертл и Йоонас Донской. Последний стал автором победной шайбы. У «Эвеланш» забросили по шайбе Микко Рантанен и Тайсон Джост.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отметился, а его голкипер «Эвеланш» Семен Варламов участия в матче не принимал.
Таким образом, «Сан-Хосе» выиграл серию со счетом 4-3. В финале Западной конференции «Шаркс» сыграют против «Сент-Луис Блюз».
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция. 1/2 финала
«Сан-Хосе» – «Колорадо» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Павелски (Бернс, Гертл), 05:57 – 1:0; Гертл (Павелски, Кейн), 11:35 – 2:0; Рантанен (Жирар, Ландеског), 19:53 – 2:1; Донской (Бернс, Карлссон), 32:37 – 3:1; Джост (Уилсон, Керфут), 40:51 – 3:2.
Счет в серии: 4-3.
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