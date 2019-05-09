НХЛ назвала трех звезд дня - Советский спорт
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09 мая 2019 09:10ХоккейГичунцев Артур

НХЛ назвала трех звезд дня

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Официальный сайт НХЛ опубликовал имена трех лучших хоккеистов по итогам очередных матчей в Кубке Стэнли.

Отмечается, что первой звездой дня признан капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски. Он забросил шайбу и отдал голевой пас в матче с «Колорадо» (3:2, 4-3).

На второй позиции расположился его одноклубник – Томаш Гертл, который также забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Замкнул тройку лучших еще один игрок «Сан Хосе» – Брент Бёрнс, отличившийся двумя голевыми передачами.

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