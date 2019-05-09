НХЛ назвала трех звезд дня

Официальный сайт НХЛ опубликовал имена трех лучших хоккеистов по итогам очередных матчей в Кубке Стэнли.
Отмечается, что первой звездой дня признан капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски. Он забросил шайбу и отдал голевой пас в матче с «Колорадо» (3:2, 4-3).
На второй позиции расположился его одноклубник – Томаш Гертл, который также забросил шайбу и отметился результативной передачей.
Замкнул тройку лучших еще один игрок «Сан Хосе» – Брент Бёрнс, отличившийся двумя голевыми передачами.
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