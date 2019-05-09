Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов с Днем Победы Национальная команда находится в Братиславе, где посетила памятник советским солдатам.

Капитан сборной России Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«9 мая – это самый важный праздник в нашей стране. И от лица сборной хочется сказать спасибо большое всем нашим ветеранам, пожелать им здоровья. Сегодня по всей России проходят парады, это большой день, мы всех поздравляем с праздником», – сказал Ковальчук, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Также не остался в стороне нападающий национальной команды Александр Овечкин.

«Всем ветеранам огромное спасибо за жизнь, которую нам подарили. 9 мая – это главный праздник в нашей стране. Очень много людей погибли, сражаясь за нашу страну, и в этот день мы отдаем честь этим героям. Низкий поклон им. В прошлые годы у нас были матчи 9 мая, но мы всегда посещаем мемориалы, чтобы почтить память», – добавил Овечкин.