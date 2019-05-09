Милош Ржига: У России и Швеции на этом ЧМ сильные составы, но бороться можно со всеми Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился мнением о командах России и Швеции в преддверии ЧМ-2019.

«У сборных России и Швеции на этом чемпионате мира действительно сильные составы, но бороться можно со всеми соперниками.

Русские, шведы, канадцы, американцы – топ, с ними очень тяжело играть, но каждая игра начинается с первой минуты при счете 0:0. Все люди, всех можно обыграть.

В Словакии чувствуем себя как дома. Приедет много народу из Чехии. Наши страны разделились, но мы до сих пор вместе. Нет никаких проблем пересечь границу», – цитирует Ржигу агентство «Р-Спорт».

Сборная Чехии - соперник россиян по групповому этапу чемпионата мира по хоккею-2019.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.