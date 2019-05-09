Киселевич не попал в заявку сборной России на чемпионат мира - Советский спорт
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09 мая 2019 15:07ХоккейСпирин Дмитрий

Киселевич не попал в заявку сборной России на чемпионат мира

Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич не примет участие в чемпионате мира-2019.

«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», – говорится в заявлении пресс-службы сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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