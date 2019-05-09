Факса и Францоуз сыграют за Чехию на чемпионате мира-2019

Команды проиграли в седьмых матчах серий второго раунда плей-офф НХЛ.
Хоккеисты сборной Чехии стартуют на чемпионате мира матчем с действующими чемпионами мира шведами 10 мая. 13 мая чехи сыграют с россиянами.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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