Задоров прибудет в расположение сборной России 11 мая

«Задоров присоединится к команде 11 мая», - сказал Воробьев.
Сегодня «Эвеланш» проиграли «Сан-Хосе» (2:3) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли (3-4 в серии) и выбыли из турнира.
ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.
Первый матч сборной России против команды Норвегии начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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