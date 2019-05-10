Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею В первый день сборная России сыграет с Норвегией.

В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.

На групповом этапе 16 команд будут разбиты на две группы. Группа A (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания) сыграет в Кошице, группа B (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия) – в Братиславе.

По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в ¼ финала, матчи которой пройдут 23 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлогоднем финале обыгравшая Швейцарию. Сборная России на предыдущем турнире завершила выступление в ¼ финала.

В первый день турнира пройдут матчи Россия – Норвегия и Финляндия – Канада (17:15), а также Чехия – Швеция и США – Словакия (21:15).