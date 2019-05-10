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10 мая 2019 07:44ХоккейЛипкин Антон

ЦСКА номинирован на премию лучшей команды года

Капризов претендует на звание лучшего молодого игрока сезона.

ЦСКА вошел в список номинантов на звание лучшей команды года по версии Альянса европейских клубобв, сообщает официальный сайт клуба.

Также в число претендентов вошли финский «Кярпят», немецкий «Адлер Маннгейм», шведская «Фрелунда» и швейцарский «Берн».

Кроме того, форвард ЦСКА Кирилл Капризов третий сезон подряд номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы. В 2017 году Капризов стал обладателем награды, а по итогам прошлого сезона занял второе место в голосовании, уступив шведу Элиасу Петерссону.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 11 июня.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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