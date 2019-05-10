Здено Хара: У нас настолько сильная бригада большинства, что она добилась своего «Бостон» выиграл у «Каролины» в первом матче серии финала Востока.

Защитник «Бостона» Здено Хара подвел итоги первого матча серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (5:2).

«В первом периоде наше большинство действовало недостаточно остро, – приводит слова 42-летнего словака официальный сайт лиги. – Но у нас такая сильная бригада, в которой собраны настолько мастеровитые игроки, что они внесли коррективы и добились своего.

Каждый раунд начинается с матча №1. Команды делают поправки по ходу игр и даже серий. Можно было увидеть, как обе команды пробовали кое-какие вещи по ходу. Мы сделали свои корректировки, но я уверен, что и они сделают свои».

Напомним, в начале третьего периода «Бостон» в течение одной минуты дважды реализовал большинство и вышел вперед.

Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».