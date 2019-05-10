Симаков завершил карьеру и стал тренером 40-летний форвард провел минувший сезон в Румынии и «Соколе».

Форвард Алексей Симаков завершил игровую карьеру и стал тренером. Со следующего сезона он будет ассистировать Олегу Леонтьеву в «Горняке», сообщает официальный сайт «Автомобилиста».

40-летний уроженец Екатеринбурга долгое время выступал за «Автомобилист» и является лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. В 347 матчах в лиге Симаков набрал 178 (45+133) очков. Также в КХЛ он играл за ЦСКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» и «Югру».

Летом прошлого года форвард покинул «Автомобилист» и подписал контракт с румынским клубом «Георгени». А концовку сезона Симаков провел в «Соколе».

Добавим, что «Горняк» является фарм-клубом «Автомобилиста» в ВХЛ.