Туукка Раск: Нам повезло, что мы проигрывали всего в одну шайбу - Советский спорт
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10 мая 2019 12:26ХоккейЛипкин Антон

Туукка Раск: Нам повезло, что мы проигрывали всего в одну шайбу

«Бостон» повел в серии с «Каролиной».

Голкипер «Бостона» Туукка Раск после первого матча серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (5:2) высказался о сопернике и бригаде большинства своей команды.

«Они очень опасны, – сказал 32-летний финн о «Каролине». – Умеют находить друг друга и оставаться свободными у сетки. Порой это выглядит, как атака ни о чем, но затем они доставляют шайбу к воротам и находят друг друга в очень опасных ситуациях.

Нам повезло, что лед (в начале третьего периода) еще был чистым, парни уверенно двигали шайбу и могли делать передачи. Мы играли довольно плохо во втором периоде. Нам повезло, что мы проигрывали всего в одну шайбу и получили эти шансы в большинстве, чтобы заставить их платить. Сегодня нам это удалось».

Напомним, после двух периодов «Бостон» проигрывал со счетом 1:2, однако забросил четыре шайбы, в том числе две – за одну минуту большинства, в заключительные 20 минут и повел в серии. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».

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