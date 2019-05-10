Артемий Панарин: Перед матчем с «Рейнджерс» были шутки, что играю с будущей командой

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал, как его партнеры отреагировали на его желание выйти на рынок свободных агентов.
«Многие отнеслись с юмором, – приводит «RT на русском» слова 27-летнего российского нападающего. – Например, когда играли с «Рейнджерс», шутили, что выхожу на лед против будущей команды. Но в целом все всё понимали. Хотелось бы их за это поблагодарить.
Конечно, было некоторое ощущение отсутствия стабильности. Но для меня сезон начался успешно с точки зрения результативности, удавалось набирать очки, поэтому постоянно была некая подпитка, которая помогала концентрироваться».
В нынешнем сезоне Панарин установил личный рекорд результативности в НХЛ, набрав 87 (28+59) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в десяти играх.
По ходу сезона форвард отказался продлевать контракт с «Коламбусом», заявив, что выйдет на рынок свободных агентов.
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