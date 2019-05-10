Артемий Панарин: Перед матчем с «Рейнджерс» были шутки, что играю с будущей командой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 13:39ХоккейЛипкин Антон

Артемий Панарин: Перед матчем с «Рейнджерс» были шутки, что играю с будущей командой

Летом российский форвард станет неограниченно свободным агентом.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал, как его партнеры отреагировали на его желание выйти на рынок свободных агентов.

«Многие отнеслись с юмором, – приводит «RT на русском» слова 27-летнего российского нападающего. – Например, когда играли с «Рейнджерс», шутили, что выхожу на лед против будущей команды. Но в целом все всё понимали. Хотелось бы их за это поблагодарить.

Конечно, было некоторое ощущение отсутствия стабильности. Но для меня сезон начался успешно с точки зрения результативности, удавалось набирать очки, поэтому постоянно была некая подпитка, которая помогала концентрироваться».

В нынешнем сезоне Панарин установил личный рекорд результативности в НХЛ, набрав 87 (28+59) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в десяти играх.

По ходу сезона форвард отказался продлевать контракт с «Коламбусом», заявив, что выйдет на рынок свободных агентов.

13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/05 12:53Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
10/05 01:22Футбол
Королева – Англия! Такого не было ни у Испании, ни у Италии, ни у кого!Оба финала еврокубков-2018/19 будут чисто английскими: «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» и «Челси» - «Арсенал». С ума сойти!
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
10/05 12:39Футбол
Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»Самый именитый спортсмен-сочинец, как известно, болеет за «Спартак», но собирается следить за клубом из родного города после его выхода в РПЛ.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
09/05 19:48Футбол
Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!Суперкамбэки, которые организовали в полуфиналах «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», не были бы возможны без парижского суперклуба. И вот почему.
10/05 13:08Футбол
«Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/05 13:00Футбол
Вся власть – электрикам! Юрий Цыбанев о финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»В последний момент футбольный Бог почесал в затылке – и придумал чисто английское убийство…
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
10/05 02:01Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/05 09:42Хоккей
«Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференцииДжо Павелски вернулся в состав и вытащил «Сан-Хосе» в финал конференции, где его команду уже поджидает «Сент-Луис».
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
13:39 Хоккей Артемий Панарин: Перед матчем с «Рейнджерс» были шутки, что играю с будущей командой
13:29 Футбол Гол Погребняка помог «Уралу» избежать поражения в Оренбурге
13:18 Футбол «Динамо» – «Ростов». Стартовые составы
13:11 Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча
13:02 Футбол ВИДЕО ДНЯ: Ойеволе забил самый курьезный автогол сезона
12:42 Хоккей Патрис Бержерон: Соперники влетали в сетку, но Раск стоял на своем
12:35 Футбол У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан
12:26 Хоккей Туукка Раск: Нам повезло, что мы проигрывали всего в одну шайбу
12:20 Футбол Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона
12:14 Хоккей Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
12:08 Футбол Суарес пропустит концовку сезона
12:03 Хоккей Джастин Уильямс: Сегодня «Каролину» немного проучили
11:57 Футбол Жозе Моуринью: Клопп был настоящим лидером «Ливерпуля» в матче с «Барселоной»
11:49 Хоккей Брюс Кэссиди: В плей-офф нет места волшебству
11:39 Футбол Жозе Моуринью: Перед четвертым голом «Ливерпуля» болбой был очень хорош
11:32 Хоккей Симаков завершил карьеру и стал тренером
11:17 Футбол Александр Бубнов: «Рубин» упрется, но «Локомотиву» во что бы то ни стало нужна победа
11:07 Хоккей Здено Хара: У нас настолько сильная бригада большинства, что она добилась своего
11:00 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» не испытает проблем и отправит «Анжи» в ФНЛ
10:48 Футбол «Оренбург» – «Урал». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика