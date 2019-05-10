Екатеринбург первым в истории три раза выигрывает чемпионат Ночной Хоккейной Лиги - Советский спорт
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10 мая 2019 13:56Хоккей

Екатеринбург первым в истории три раза выигрывает чемпионат Ночной Хоккейной Лиги

10 мая в Сочи состоялся финальный матч Кубка Крутова. На площадку ледового дворца «Айсберг» вышли команды «Запад России» из Калининграда и «Скон-Урал» из Екатеринбурга.

В напряжённой встрече победу со счётом 2:1 одержал уральский коллектив. Обе шайбы «Скон-Урала», включая победную на 58-й минуте, матча забросил нападающий Денис Мельников. Кубок Крутова капитану победителей Вадиму Елсакова вручил сам Игорь Ларионов, который присутствовал на матче.

«Скон-Урал» стал уже третьей за восемь лет Ночной Лиги чемпионом из Екатеринбурга. Ранее побеждали «Неоплан» в 2014 году и «Авто» в 2016 году.

Самым ценным игроком Финала VIII Фестиваля Ночной Лиги был признан вратарь «Скон-Урала» Андрей Немытых. В финальном матче он отразил 22 броска, а в среднем за семь матчей он пропускал чуть более, чем полшайбы за игру!

Игроки «Скон-Урала» Вадим Елсаков, Алексей Патрушев и Алексей Тютяев стали первыми в истории Ночной Лиги трёхкратными чемпионами – эти хоккеисты ранее выигрывали в составе екатеринбургских команд «Неоплан» и «Авто».

Наряду с главным трофеем любительского чемпионата России хоккеисты «Скон-Урала» завоевали главный приз Всероссийского Фестиваля Ночной Лиги - сертификат на строительство ледового дворца в своем регионе. Один такой «дворец Ночной Лиги» уже построен - это известная «Дацюк Арена». Второй, «Авто Арена», будет открыт в июне этого года.

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