Никита Кучеров: Канадцы проиграли финнам? Ха-ха - Советский спорт
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10 мая 2019 20:26ХоккейКоноплев Александр

Никита Кучеров: Канадцы проиграли финнам? Ха-ха

Нападающий сборной России Никита Кучеров был приятно удивлен победой сборной Финляндии над Канадой (3:1).

Сам Кучеров отметился голом и двумя передачами в матче Россия — Норвегия (5:2). Также он был признан лучшим игроком встречи.

— Надо отдать должное норвежцам, они старались, бились, провели хороший матч. Нам надо в защите играть лучше и не давать сопернику столько шансов в третьем периоде. Матчи Евротура нам дали возможность втянуться, уже лучше понимаем друг друга. Неплохо взаимодействуем, но будем прибавлять, с хорошими игроками играю – не на что жаловаться мне с такими партнерами как Гусев и Анисимов.

Не смотрел еще, что подарили мне как лучшему игроку. Канадцы проиграли финнам? Ха-ха, видите, какой турнир, — цитирует «Р-Спорт» Кучерова.

Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Им предстоит поединок с командой Австрии.

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