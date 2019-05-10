Никита Кучеров: Канадцы проиграли финнам? Ха-ха

Сам Кучеров отметился голом и двумя передачами в матче Россия — Норвегия (5:2). Также он был признан лучшим игроком встречи.
— Надо отдать должное норвежцам, они старались, бились, провели хороший матч. Нам надо в защите играть лучше и не давать сопернику столько шансов в третьем периоде. Матчи Евротура нам дали возможность втянуться, уже лучше понимаем друг друга. Неплохо взаимодействуем, но будем прибавлять, с хорошими игроками играю – не на что жаловаться мне с такими партнерами как Гусев и Анисимов.
Не смотрел еще, что подарили мне как лучшему игроку. Канадцы проиграли финнам? Ха-ха, видите, какой турнир, — цитирует «Р-Спорт» Кучерова.
Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Им предстоит поединок с командой Австрии.
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