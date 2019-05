Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский продает квартиру в Коламбусе, сообщил в своем твиттере журналист Аарон Порцлайн. По его данным, вратарь планирует выручить от продажи жилья 2,95 млн долларов.

Бобровский выступает за «Коламбус» с 2013 года. Летом 2019 года хоккеист станет неограниченно свободным агентом. По некоторым данным, он подпишет контракт с «Флоридой».

В сезоне-2018/19 30-летний россиянин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91,3 % бросков. В плей-офф Бобровский сыграл в 10 матчах, отразив 92,5 % бросков.

That didn’t take long. Have confirmed that Sergei Bobrovsky’s downtown Columbus condominium is already for sale, list price $2.95 million.https://t.co/KMIGQO2Kwo



Here’s our story on Bobrovsky and the other #CBJ UFAs who may be leaving Columbus … https://t.co/MeDWoknqVH