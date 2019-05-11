Милош Ржига: Россия пока не интересует, сначала другие игры

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над Швецией (5:2) в стартовом для команды матче на чемпионате мира в Словакии заявил, что пока не думает об игре с Россией.
«Нам повезло, – приводит «Р-Спорт» слова Ржиги. – Наша команда играла дисциплинированно, на 100 процентов выполнили задачу.
Про матч с Россией мы пока не думали – сначала другие игры, Россия пока не интересует».
Напомним, ранее в пятницу в группе B сборная России с таким же счетом победила Норвегию.
В субботу Чехия сыграет с Норвегией, а в понедельник – с Россией, которая перед этим в воскресенье проведет матч с Австрией.
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