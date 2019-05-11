Милош Ржига: Россия пока не интересует, сначала другие игры Чехия стартовала на чемпионате мира с победы над Швецией.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над Швецией (5:2) в стартовом для команды матче на чемпионате мира в Словакии заявил, что пока не думает об игре с Россией.

«Нам повезло, – приводит «Р-Спорт» слова Ржиги. – Наша команда играла дисциплинированно, на 100 процентов выполнили задачу.

Про матч с Россией мы пока не думали – сначала другие игры, Россия пока не интересует».

Напомним, ранее в пятницу в группе B сборная России с таким же счетом победила Норвегию.

В субботу Чехия сыграет с Норвегией, а в понедельник – с Россией, которая перед этим в воскресенье проведет матч с Австрией.