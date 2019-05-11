Шайба Кучерова вошла в топ-3 первого дня чемпионата мира в Словакии (видео)

В рейтинг попала шайба форварда сборной России Никиты Кучерова. На девятой минуте второго периода матча с Норвегией (5:2) 25-летний нападающий реализовал большинство после передачи защитника Михаила Сергачева.
Также в топ-3 вошли голы форварда сборной Чехии Якуба Враны, который в матче со Швецией (5:2) оформил дубль, и защитника сборной Норвегии Юнаса Хулеса, установившего окончательный счет в матче с Россией.
Напомним, в субботу на турнире в Словакии пройдут шесть матчей: Швейцария – Италия, Дания – Франция (оба – 13:15), Латвия – Австрия, Германия – Великобритания (оба – 17:15) и Норвегия – Чехия, Словакия – Финляндия (оба – 21:15).
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