Филип Хитил: Георгиев – это будущее «Рейнджерс» и сборной России Чех играет с голкипером сборной России в «Рейнджерс».

Форвард сборной Чехии Филип Хитил высказался о своем партнере по «Рейнджерс» – голкипере сборной России Александре Георгиеве.

«Георгиев – мой хороший друг, мы проводили много времени вместе, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего чеха. – Рад, что его вызвали в состав сборной России.

Верю, что он может стать первым номером в этой команде. Георгиев – это будущее и «Рейнджерс», и сборной России».

Напомним, сборная России и Чехии выступают в одной группе на чемпионате мира в Словакии. Команды сыграют друг с другом в понедельник.

Накануне Россия нанесла поражение Норвегии (5:2), а Чехия с таким же счетом победила Швецию.