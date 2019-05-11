Филип Хитил: Георгиев – это будущее «Рейнджерс» и сборной России

Форвард сборной Чехии Филип Хитил высказался о своем партнере по «Рейнджерс» – голкипере сборной России Александре Георгиеве.
«Георгиев – мой хороший друг, мы проводили много времени вместе, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего чеха. – Рад, что его вызвали в состав сборной России.
Верю, что он может стать первым номером в этой команде. Георгиев – это будущее и «Рейнджерс», и сборной России».
Напомним, сборная России и Чехии выступают в одной группе на чемпионате мира в Словакии. Команды сыграют друг с другом в понедельник.
Накануне Россия нанесла поражение Норвегии (5:2), а Чехия с таким же счетом победила Швецию.
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