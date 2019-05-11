Швейцария разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 9 шайб - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2019 15:48ХоккейСпирин Дмитрий

Швейцария разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 9 шайб

Сборная Швейцарии разгромила команду Италии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019.

В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фиала, еще по голу забили Грегори Хофман, Лино Марчини, Андреас Амбюль, Симон Мозер, Ромен Леффель и Нико Хишир.

Благодаря столь крупной победе швейцарцы возглавили группу В, опередив команды Чехии и России. Италия теперь занимает последнее место в группе.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

10/05 21:18Футбол
Следующая станция – Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
11/05 00:00Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
10/05 15:13Хоккей
Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мираПризнаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
10/05 13:08Футбол
«Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
10/05 22:34Футбол
Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России рассказал о травмированных футболистах, задачах до конца сезона и первом мяче Хвичи Кварацхелии.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
11/05 09:08Футбол
Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с РоссиейГлавный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/05 22:49Хоккей
А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/05 23:55Хоккей
Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019Канада неожиданно проиграла финнам, США - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
11/05 13:00Футбол
Самый возрастной футболист планеты: Марадона – раздолбай, Платини – мафиози!Миура Кадзуеси и его футбол до гробовой доски. Мы отыскали самого возрастного профессионального футболиста планеты.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
10/05 20:41Хоккей
Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах.
Новости
15:48 Хоккей Швейцария разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 9 шайб
15:47 Футбол «ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном
15:41 Футбол Тони Шуньич: Буду рад, если от «Динамо» поступит предложение
15:00 Бокс Берчельт и Варгас успешно прошли взвешивание
13:48 Футбол Илья Гапонов: Меня приглашали в «Зенит» и «Тамбов», но там я не подошел
13:34 Футбол Руслан Нигматуллин: Нет ничего сверхъестественного в крупной победе «Локомотива»
13:26 Хоккей Сэйв Василевского вошел в топ-3 первого дня чемпионата мира (ВИДЕО)
13:14 Хоккей Задоров присоединится к сборной России перед матчем с Австрией
13:05 Футбол «Енисей» – «Краснодар». Стартовые составы
13:00 Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры (видео)
11:46 Футбол «Спартак-2» проиграл «Лучу» во Владивостоке
11:37 Хоккей Максим Сушинский: Работая с Хартли, Манухов может дорасти до первой-второй пары
11:33 Хоккей «Авангард» объявил о переходе Манухова (фото)
11:27 Футбол Сергей Ташуев: Будем надеяться, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол
11:21 Хоккей Сидоренко покидает минское «Динамо»
11:12 Футбол Сергей Ташуев: Не думаю, что английские финалы еврокубков – это закономерность
11:03 Формула-1 Маттиа Бинотто: В Мельбурне поняли, что «Феррари» нужно ускориться
10:56 Хоккей Филип Хитил: Георгиев – это будущее «Рейнджерс» и сборной России
10:50 Хоккей Шайба Кучерова вошла в топ-3 первого дня чемпионата мира в Словакии (видео)
10:31 Футбол Александр Мартынович: Наша задача – в трех матчах показать 100-процентный результат
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика