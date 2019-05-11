Швейцария разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 9 шайб

В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фиала, еще по голу забили Грегори Хофман, Лино Марчини, Андреас Амбюль, Симон Мозер, Ромен Леффель и Нико Хишир.
Благодаря столь крупной победе швейцарцы возглавили группу В, опередив команды Чехии и России. Италия теперь занимает последнее место в группе.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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