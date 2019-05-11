Кручинин перешел из СКА в «Трактор» - Советский спорт
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11 мая 2019 16:42ХоккейСпирин Дмитрий

Кручинин перешел из СКА в «Трактор»

Нападающий Алексей Кручинин, выступавший за петербургский СКА, перешел в «Трактор».

Соглашение с 27-летним хоккеистом подписано до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Кручинин уже выступал за «Трактор» с 2014 по 2018 год.

«Рады вернуть Алексея Кручинина в нашу команду. За время игры за «Трактор» он проявил себя с самой лучшей стороны, стал для болельщиков своим, родным, — отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф. — В связи со сменой руководства и новыми задачами клуба, Алексей принял решение вернуться в Челябинск. В новом сезоне видим его одним из лидеров атаки, уверены, у него все получится».

В сезоне-2018/19 Кручинин провел 41 матч за СКА, набрав 13 очков (5+8).

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