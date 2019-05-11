Таварес пропустит четыре недели из-за травмы - Советский спорт
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11 мая 2019 20:40ХоккейСпирин Дмитрий

Таварес пропустит четыре недели из-за травмы

Стали известны сроки восстановления от травмы нападающего «Торонто» Джона Тавареса.

Хоккеист пропустит четыре недели.

Таварес получил повреждение на тренировке перед стартом ЧМ-2019. Он вынужденно пропустит турнир.

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