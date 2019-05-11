Таварес пропустит четыре недели из-за травмы

Хоккеист пропустит четыре недели.
Таварес получил повреждение на тренировке перед стартом ЧМ-2019. Он вынужденно пропустит турнир.
10 мая канадцы дозаявили двух форвардов: Пьера-Люка Дюбуа («Коламбус») и Тайсона Джоста («Колорадо»).
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