Финляндия обыграла Словакию на ЧМХ-2019

Сборная Финляндии обыграла сборную Словакии в матче чемпионата мира-2019.
Хет-триком отметился 18-летний форвард Каапо Какко.
Чемпионат мира
Групповой этап
Второй тур
Словакия — Финляндия — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: Чернак (Секера, Паник), 10:52 (1:0); Линдбом (Савинайнен, Раяла), 14:21 (1:1, бол); Какко (Миккола, Маннинен), 16:11 (1:2); Маринчин (Студенич, Ярош), 39:20 (2:2); Какко (Миккола), 49:52 (2:3); Какко (Маннинен), 59:45 (2:4, п.в.).
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